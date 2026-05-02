Армия РФ атаковала пригород Харькова: пострадали шесть человек, среди них – подросток
Ночью 2 мая российские военные нанесли удары беспилотниками по селу Васищево Харьковского района.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Предварительно, оккупанты атаковали дронами типа "Герань-2". В селе повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Пострадали шесть человек. Три женщины и мужчина получили острую реакцию на стресс – медпомощь им оказали на месте. Женщина и 16-летний парень получили ранения.
Напомним, в ночь на 2 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 17 дронов на 12 локациях.
