ДТП произошло 1 мая около 22:00 в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария произошла на перекрестке улиц Радунской и Лаврухина. Водитель Mitsubishi при повороте налево не пропустил и столкнулся со встречным "ВАЗом".

В результате ДТП травмы получили четыре человека, которые находились в авто "ВАЗ": 18-летний водитель, а также трое пассажиров – парень 17 лет и две 15-летние девушки. Всех пострадавших госпитализировали.

Проверка на приборе "Драгер" показала, что 41-летний водитель Mitsubishi был пьян – в его крови зафиксировали 1,07 промилле алкоголя.

Мужчину задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

