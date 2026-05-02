Фото: ОВА

В субботу, 2 мая, около 7:00 российские военные ударили из беспилотника по маршрутке в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

На месте погибли два человека – работник одного из коммунальных предприятий города и неизвестная женщина, личность которой устанавливают.

Ранения получили семь пассажиров маршрутки – шесть мужчин и одна женщина. Среди них – четверо работников коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Предварительно, люди получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают им всю необходимую помощь.

Также в больницу обратилась 55-летняя медсестра, которая получила взрывную травму, сотрясение головного мозга и обломочные ранения головы. Пострадавшая была госпитализирована в среднем состоянии тяжести.

Напомним, ночью 2 мая армия РФ атаковала пригород Харькова. Пострадали шесть человек, среди них – подросток.