Оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне: двое погибших, восемь пострадавших
В субботу, 2 мая, около 7:00 российские военные ударили из беспилотника по маршрутке в Днепровском районе Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
На месте погибли два человека – работник одного из коммунальных предприятий города и неизвестная женщина, личность которой устанавливают.
Ранения получили семь пассажиров маршрутки – шесть мужчин и одна женщина. Среди них – четверо работников коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу.
Предварительно, люди получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают им всю необходимую помощь.
Также в больницу обратилась 55-летняя медсестра, которая получила взрывную травму, сотрясение головного мозга и обломочные ранения головы. Пострадавшая была госпитализирована в среднем состоянии тяжести.
Напомним, ночью 2 мая армия РФ атаковала пригород Харькова. Пострадали шесть человек, среди них – подросток.