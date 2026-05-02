Фото: ОГП

В Виннице задержали руководителя христианского реабилитационного центра, подозреваемый в совершении насилия над детьми

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Заведение было создано в 2006 году для помощи детям в сложных жизненных обстоятельствах. Правоохранители установили, что его руководитель использовал учреждение для совершения преступлений.

Из каждой группы, которая систематически собиралась на базе заведения и насчитывала от 25 до 50 детей, мужчина выбирал жертв среди девушек. Далее использовал доверие к нему как к воспитателю, намеренно оставался с ребенком наедине и совершал насильственные действия.

Местом преступлений становился практически каждый уголок центра: кабинет, комнаты, котельная, туалет и даже выездной отдых на природе. При этом "воспитатель" запугивал детей наказаниями, чтобы они не сопротивлялись и молчали о пережитом.

Насилие длилось 15 лет с момента создания центра. Только в 2021 году мать 13-летней воспитанницы узнала о надругательстве над дочерью и обратиться к правоохранителям.

Расследование длилось пять лет. Следствие опросило десятки свидетелей и бывших подопечных центра, чтобы собрать доказательную базу и установить объективную картину всего происходящего.

Правоохранители установили 10 жертв – девочки, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 14 лет. Вероятно, пострадавших может быть больше.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении за сексуальное насилие и развращение детей (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УКУ).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Следствие продолжается.

