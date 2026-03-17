Побив битою за зауваження: у Полтаві син ексочільника ДСНС отримав 5 років тюрми

Київський районний суд Полтави виніс вирок 23-річному Назару Кириленку, призначивши йому 5 років реального позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження

Про це пише видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 18 жовтня 2025 року.

За даними слідства, Кириленко на високій швидкості заїхав автомобілем Toyota Camry у двір багатоповерхівки на вулиці Симона Петлюри, 27.

Місцевий мешканець зробив йому зауваження щодо небезпечної їзди, після чого обвинувачений дістав з багажника дерев'яну биту для крикету та вдарив 40-річного чоловіка по голові, проломивши череп.

Після нападу Назар залишив потерпілого без допомоги, зірвав номерні знаки та швидко поїхав із місця події заднім ходом.

Молодик повністю визнав провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду. Сам потерпілий у суді попросив не карати нападника суворо.

Відомо, що Назар є сином Романа Кириленка – колишнього керівника обласного управління ДСНС, який нині працює в ДП "Енергоатом".

Роман та Назар Кириленки. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, фінансові можливості родини дозволили швидко компенсувати витрати на лікування постраждалого, що вплинуло на поблажливу позицію потерпілої сторони.

Через відсутність суперечок щодо фактів суд розглядав справу за скороченою процедурою, не допитуючи свідків. Незважаючи на це, суддя призначив реальний термін ув'язнення, мотивуючи рішення тим, що після нападу обвинувачений залишив потерпілого в небезпеці та втік 'з місця події.

До набуття вироком законної сили Назар Кириленко перебуватиме під вартою в ізоляторі.

