17 березня 2026, 10:39

Побив битою за зауваження: у Полтаві син ексочільника ДСНС отримав 5 років тюрми

Скриншот із відео
Київський районний суд Полтави виніс вирок 23-річному Назару Кириленку, призначивши йому 5 років реального позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження

Про це пише видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 18 жовтня 2025 року.

За даними слідства, Кириленко на високій швидкості заїхав автомобілем Toyota Camry у двір багатоповерхівки на вулиці Симона Петлюри, 27.

Місцевий мешканець зробив йому зауваження щодо небезпечної їзди, після чого обвинувачений дістав з багажника дерев'яну биту для крикету та вдарив 40-річного чоловіка по голові, проломивши череп.

Після нападу Назар залишив потерпілого без допомоги, зірвав номерні знаки та швидко поїхав із місця події заднім ходом.

Молодик повністю визнав провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду. Сам потерпілий у суді попросив не карати нападника суворо.

Відомо, що Назар є сином Романа Кириленка – колишнього керівника обласного управління ДСНС, який нині працює в ДП "Енергоатом".

Роман та Назар Кириленки. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, фінансові можливості родини дозволили швидко компенсувати витрати на лікування постраждалого, що вплинуло на поблажливу позицію потерпілої сторони.

Через відсутність суперечок щодо фактів суд розглядав справу за скороченою процедурою, не допитуючи свідків. Незважаючи на це, суддя призначив реальний термін ув'язнення, мотивуючи рішення тим, що після нападу обвинувачений залишив потерпілого в небезпеці та втік 'з місця події.

До набуття вироком законної сили Назар Кириленко перебуватиме під вартою в ізоляторі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Подія трапилася у жовтні 2025 року на Харківському шосе. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
