Россияне второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: есть пострадавший
В субботу, 2 мая, около 10:40 в Центральном районе Херсона российский беспилотник попал в маршрутку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В результате удара пострадал 61-летний водитель. Мужчина получил взрывную травму, а также обломочные ранения спины и ноги.
Пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков, где получает необходимую помощь.
Напомним, 2 мая около 7:00 российские военные атаковали беспилотником по маршрутке в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, восемь пассажиров пострадали.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
ДТП в Киеве на Троещине: четверо пострадавших и разбиты авто
02 мая 2026, 12:4915 лет молчания и страха: в Виннице руководитель христианского центра насиловал воспитанниц
02 мая 2026, 11:54Войска РФ продвинулись в Донецкой области, – DeepState
02 мая 2026, 11:25Оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне: двое погибших, восемь пострадавших
02 мая 2026, 10:51В Тернополе ликвидировали пожар на промышленном объекте после атаки дронов
02 мая 2026, 10:26Армия РФ атаковала пригород Харькова: пострадали шесть человек, среди них – подросток
02 мая 2026, 09:58Россияне ночью атаковали портовую инфраструктуру Одесщины
02 мая 2026, 09:41РФ выпустила по Украине более 160 беспилотников: есть попадания на 12 локациях
02 мая 2026, 09:20"Это мой родной ребенок": Ольга Сумская откровенно рассказала о грусти из-за дочери в РФ
02 мая 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »