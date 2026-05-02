В субботу, 2 мая, около 10:40 в Центральном районе Херсона российский беспилотник попал в маршрутку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате удара пострадал 61-летний водитель. Мужчина получил взрывную травму, а также обломочные ранения спины и ноги.

Пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков, где получает необходимую помощь.

Напомним, 2 мая около 7:00 российские военные атаковали беспилотником по маршрутке в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, восемь пассажиров пострадали.