Фото: ОВА

Российские войска в очередной раз нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате попаданий ночью 2 мая повреждения получили склад и пристройки. Возникли локальные пожары, которые ликвидировали персонал объектов и подразделения ГСЧС.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 2 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 17 дронов на 12 локациях.