Обмотал челюсти и шею скотчем: на Полтавщине спасли собаку, к которой жестоко относился мужчина

Фото: Нацполиция

В Полтавской области волонтеры спасли собаку. Животное в плохом состоянии увидели в общественном транспорте

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В социальных сетях правоохранители нашли кадры, где мужчина перевозил собаку в общественном транспорте, обмотав ее челюсти и шею скотчем. Правоохранители приступили к поискам.

Благодаря неравнодушным гражданам и волонтерам скоро владельца нашли. Известно, что собаку сейчас изъяли у хозяина. Животное поместят в безопасные условия.

"Участковые офицеры полиции Карловщины вместе с волонтерами установили владельца животного. В отношении нарушителя составлен админпротокол по ст. 89 КУоАП – жестокое обращение с животным", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.