18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 19:22

В Полтавской области раскрыта афера с квадрокоптерами для ВСУ на 2,6 млн грн

27 января 2026, 19:22
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция разоблачила группу лиц из-за завышенных закупок 90 квадрокоптеров для ВСУ на 2,6 млн грн

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Полтавской области полиция разоблачила группу лиц из-за завышенных цен на квадрокоптеры для нужд ВСУ. Согласно данным следствия, бывший директор и действующий служащий департамента Полтавского городского совета вместе с директором подрядной компании закупили 90 квадрокоптеров. Стоимость техники была существенно завышена, что привело к убыткам в 2,6 млн. грн. Детективы теруправления БЭБ объявили подозрение трем участникам организованной группы.

Полиция разоблачила организованную группу

Отдельно в Киеве Нацполиция сообщила о подозрении народному депутату VIII созыва. Он самовольно захватил земельные участки вдоль залива реки Десенко и канала реки Дарница, установив забор, ограничивающий доступ граждан к водоемам. Общая площадь занятых земель составляет около 30 соток.

Как установили следователи, в 2005 году депутат получил земельный участок для коллективного садоводства, граничащего с захваченными землями. Однако он обустроил смежные участки как продолжение частной территории вопреки прибрежной защитной полосе, где строительство запрещено.

На основании собранных доказательств Соломенское управление полиции сообщило народному избраннику о подозрении по частям 2 и 4 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины – за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. Процессуальное руководство осуществляет Соломенская окружная прокуратура города Киева.

Напомним, в Киевской области чиновники воинской части внесли в служебные документы ложные сведения, якобы солдат погиб во время выполнения боевого задания – из-за фальсификации было выплачено 15 миллионов гривен.

