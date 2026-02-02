20:57  02 лютого
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 22:24

У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України

02 лютого 2026, 22:24
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Полтавщини
Читайте также
на русском языке

У місті Кременчук біля річки місцевий житель знайшов примерзлого птаха. Це був білохвостий орлан, який занесений до Червоної книги України. Його забрали ДСНС і передали до ветлікарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Полтавщини.

Як зазначається, житель міста знайшов птаха, який примерз до крижаних заметів і не міг самостійно вибратися. Чоловік зателефонував до ДСНС.

Рятувальники визволили птаха і відвезли до Центру порятунку диких тварин.

За словами головного ветлікаря Артура Шабліяна, птах виявився білохвостим орланом. Цей вид занесено до усіх трьох видань Червоної книги України.

Орлан-білохвіст – птах ряду соколоподібних родини яструбових. Називають його також орел-сіруватень, або сіруватень. Один із найбільших представників хижих птахів Євразії – розмах крил досягає 2,5 м. Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих рибою. Гнізда влаштовує на високих деревах, подалі від людей. У більшості районів поширення є рідкісним.

Як повідомлялось, на Полтавщині врятували собаку, до якого жорстоко ставився чоловік. Відомо, що собаку зараз вилучили в господаря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область Кременчук птах ДСНС фото
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 15:10
На Полтавщині судитимуть експравоохоронця, який п'яним на смерть збив двох 17-річних сестер
30 січня 2026, 14:07
На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн
27 січня 2026, 19:22
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський продовжив санкції проти двох українських олігархів
02 лютого 2026, 23:01
На Дніпропетровщині жителів багатоповерхівки б'є струмом через затоплений підвал
02 лютого 2026, 22:50
Якби підсумок війни було легко передбачити, воєн не було би взагалі
02 лютого 2026, 21:37
ПЦУ офіційно розпочала використання Києво-Печерської лаври
02 лютого 2026, 21:11
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
02 лютого 2026, 20:57
Укрпошта змінила логотип, заплативши 600 мільйонів
02 лютого 2026, 20:37
Стало відомо, скільки коштуватимуть вибори в Україні
02 лютого 2026, 20:20
Трамп зробив ще один крок для завершення війни в Україні
02 лютого 2026, 19:59
Гендиректор ДТЕК відреагував на обстріл автобуса з шахтарями у Дніпропетровській області
02 лютого 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »