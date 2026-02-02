У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України

фото: ДСНС Полтавщини

У місті Кременчук біля річки місцевий житель знайшов примерзлого птаха. Це був білохвостий орлан, який занесений до Червоної книги України. Його забрали ДСНС і передали до ветлікарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Полтавщини.

Як зазначається, житель міста знайшов птаха, який примерз до крижаних заметів і не міг самостійно вибратися. Чоловік зателефонував до ДСНС.

Рятувальники визволили птаха і відвезли до Центру порятунку диких тварин.

За словами головного ветлікаря Артура Шабліяна, птах виявився білохвостим орланом. Цей вид занесено до усіх трьох видань Червоної книги України.

Орлан-білохвіст – птах ряду соколоподібних родини яструбових. Називають його також орел-сіруватень, або сіруватень. Один із найбільших представників хижих птахів Євразії – розмах крил досягає 2,5 м. Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих рибою. Гнізда влаштовує на високих деревах, подалі від людей. У більшості районів поширення є рідкісним.

