У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України
У місті Кременчук біля річки місцевий житель знайшов примерзлого птаха. Це був білохвостий орлан, який занесений до Червоної книги України. Його забрали ДСНС і передали до ветлікарів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Полтавщини.
Як зазначається, житель міста знайшов птаха, який примерз до крижаних заметів і не міг самостійно вибратися. Чоловік зателефонував до ДСНС.
Рятувальники визволили птаха і відвезли до Центру порятунку диких тварин.
За словами головного ветлікаря Артура Шабліяна, птах виявився білохвостим орланом. Цей вид занесено до усіх трьох видань Червоної книги України.
Орлан-білохвіст – птах ряду соколоподібних родини яструбових. Називають його також орел-сіруватень, або сіруватень. Один із найбільших представників хижих птахів Євразії – розмах крил досягає 2,5 м. Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих рибою. Гнізда влаштовує на високих деревах, подалі від людей. У більшості районів поширення є рідкісним.
Як повідомлялось, на Полтавщині врятували собаку, до якого жорстоко ставився чоловік. Відомо, що собаку зараз вилучили в господаря.