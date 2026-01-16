Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Схема действовала в два этапа. Сначала женщина оформила на себя дубликат SIM-карты военного, который находился на фронте. Это дало ей доступ к его мобильному банкингу, откуда только за июль 2024 года она вывела на свою карточку более 89 тысяч гривен.

Впоследствии аферистка позвонила потерпевшему, представилась работницей службы безопасности банка и заявила о "технических работах". Она выманила у мужчины SMS-коды, с помощью которых вошла в другое его банковское приложение. Через несколько часов она осуществила 52 перевода на общую сумму почти 63 тысяч гривен.

В общей сложности женщина украла у бойца более 152 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды. Полицейские задокументировали преступления по статьям о мошенничестве и воровстве.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание – 7 лет и 1 месяц лишения свободы.

Отмечается, что злоумышленница ранее уже была судима.

