В Киеве женщина с чужими документами притворялась адвокатом: "заработала" десятки тысяч

Иллюстративное фото

В Киеве судили женщину за мошенничество. Оказалось, она, уже имея в прошлом судимости за кражи, притворялась адвокатом

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2023 года женщина предложила помощь киевлянину, у которого были проблемы с распределением имущества во время расторжения брака. Он перечислил на ее карточку 20 тысяч гривен. После этого она выманила еще 50 тысяч гривен у мужчины, которому пообещала юридические услуги по оформлению пенсии и земельного участка для сына-военнослужащего.

На суде она заявила, что поступила так, потому что оказалась в сложном финансовом положении. Одному из потерпевших она уже возместила 2,5 тысяч гривен.

За мошенничество ей назначили 1 год лишения свободы. С учетом предварительной судимости окончательный срок составит 7 лет и 1 месяц. В настоящее время обвиняемая остается под домашним арестом.

