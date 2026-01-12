14:22  12 января
12 января 2026, 13:15

В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть

12 января 2026, 13:15
Иллюстративное фото
Печерский районный суд Киева применил меру пресечения к гражданину Украины, подозреваемому в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Появились детали дела

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По версии следствия, с 2017 по 2024 год мужчина занимался созданием и распространением вредоносного программного обеспечения IcedID для несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей финансовых учреждений, похищения персональных данных и противоправного завладения средствами других лиц. За это в отношении него возбудили уголовное преследование Федеральная прокуратура США и ФБР.

Чтобы избежать ответственности, мужчина сговорился с представителем правоохранительного органа и с другими лицами, и якобы инсценировал собственную смерть. В период марта-апреля 2024 года, вероятно, были сфальсифицированы материалы опознания трупа неустановленного лица. На основании ложных данных Киевский отдел государственной регистрации смерти выдал свидетельство о смерти, что формально привело к прекращению розыска подозреваемого.

27 декабря 2025 его задержали. При этом он не раз назывался другим именем. Предполагается, что удостоверения, которые нашли у него дома, были подделаны.

К мужчине применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 400 млн грн.

Находясь в международном розыске, мошенник, по данным правоохранителей, маскировал происхождение своего состояния. Он оформлял дорогостоящую недвижимость и автомобили на близких родственников и знакомых последнего. Общая стоимость имущества более 62 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.

