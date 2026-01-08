Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды

иллюстративное фото: из открытых источников

Сотни тысяч жителей региона могут остаться без воды при отключении энергоснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавского областного совета Александр Беленький.

"Не пугаюсь, пока просто информирую. С 10.01.26 года к водозаборам, насосным и канализационным станциям, станциям подкачки воды "Полтававодоканала" будут применяться графики почасового отключения света. Более того, графики будут применяться и к резервным (защищенным) сетям электроснабжения, которые предприятие устроило с 2024 года и на которые мы направили 14,4 млн грн из резервного фонда областного бюджета. Потому что так решил департамент ЖКХ", – говорится в сообщении.

То есть при отключении света без воды будут оставаться почти полмиллиона людей из Полтавы, Опишни, Котельвы, Зинькова, Градижска, Решетиловки и других общин, которые обслуживает "Полтававодоканал". Включая областной перинатальный центр, поликлиники, садики, школы и т.д.

