17:44  08 января
Как будут выключать свет 9 января
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 20:11

Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды

08 января 2026, 20:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Сотни тысяч жителей региона могут остаться без воды при отключении энергоснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавского областного совета Александр Беленький.

"Не пугаюсь, пока просто информирую. С 10.01.26 года к водозаборам, насосным и канализационным станциям, станциям подкачки воды "Полтававодоканала" будут применяться графики почасового отключения света. Более того, графики будут применяться и к резервным (защищенным) сетям электроснабжения, которые предприятие устроило с 2024 года и на которые мы направили 14,4 млн грн из резервного фонда областного бюджета. Потому что так решил департамент ЖКХ", – говорится в сообщении.

То есть при отключении света без воды будут оставаться почти полмиллиона людей из Полтавы, Опишни, Котельвы, Зинькова, Градижска, Решетиловки и других общин, которые обслуживает "Полтававодоканал". Включая областной перинатальный центр, поликлиники, садики, школы и т.д.

Как сообщалось, Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации, в том числе Полтавской. Ее возглавит Виталий Дьякивнич.

