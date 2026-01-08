Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
Сотни тысяч жителей региона могут остаться без воды при отключении энергоснабжения
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавского областного совета Александр Беленький.
"Не пугаюсь, пока просто информирую. С 10.01.26 года к водозаборам, насосным и канализационным станциям, станциям подкачки воды "Полтававодоканала" будут применяться графики почасового отключения света. Более того, графики будут применяться и к резервным (защищенным) сетям электроснабжения, которые предприятие устроило с 2024 года и на которые мы направили 14,4 млн грн из резервного фонда областного бюджета. Потому что так решил департамент ЖКХ", – говорится в сообщении.
То есть при отключении света без воды будут оставаться почти полмиллиона людей из Полтавы, Опишни, Котельвы, Зинькова, Градижска, Решетиловки и других общин, которые обслуживает "Полтававодоканал". Включая областной перинатальный центр, поликлиники, садики, школы и т.д.
Как сообщалось, Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации, в том числе Полтавской. Ее возглавит Виталий Дьякивнич.