Фото: полиция

Правоохранители в Виннице сообщили о подозрении одному из участников избиения 16-летнего парня, произошедшего в ТРЦ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, группа людей спровоцировала конфликт с 16-летним парнем и заставила его подняться на верхний этаж ТРЦ. Затем молодежь начала избивать подростка и повалила на землю. Прохожий прекратил драку и вывел парня на улицу, где его нашел подозреваемый и его единомышленники, продолжившие избиение.

Полицейские установили всех участников происшествия. С ними проводятся следственные действия.

Следователи сообщили 16-летнему фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в Виннице вечером 21 декабря, где в одном из торговых центров подралась группа подростков. В результате столкновения травмы получил 16-летний парень.