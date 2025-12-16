Фото: полиция

Водитель BMW превысил скорость и столкнулся с другим авто, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с еще одной легковушкой. В результате аварии пострадали двое мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи установили, что 22-летний водитель BMW на улице Крещатик, двигаясь в направлении улицы Прорезной, превысил скорость и при смене полосы не предоставил преимущество в движении авто Mercedes-Benz и допустил столкновение, после чего последнего отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с авто Volkswagen Passat.

В результате ДТП водитель Volkswagen получил травмы средней степени тяжести, в частности переломы ребер и травму стопы. Пассажир этого авто также получил травмы средней тяжести, в частности закрытую травму грудной клетки и перелом грудины.

Водителю BMW объявили подозрение по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Сейчас досудебное расследование завершено, материалы обвинительного акта направлены в суд. Нарушителю грозит до трех лет ограничение свободы.

