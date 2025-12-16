07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
01:30  16 декабря
"Все наши отложенные деньги потратили": рэпер OTOY рассказал, во сколько ему обошлась свадьба
17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
16 декабря 2025, 08:14

В Киеве будут судить водителя BMW, устроившего масштабное ДТП на Крещатике

16 декабря 2025, 08:14
Фото: полиция
Водитель BMW превысил скорость и столкнулся с другим авто, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с еще одной легковушкой. В результате аварии пострадали двое мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи установили, что 22-летний водитель BMW на улице Крещатик, двигаясь в направлении улицы Прорезной, превысил скорость и при смене полосы не предоставил преимущество в движении авто Mercedes-Benz и допустил столкновение, после чего последнего отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с авто Volkswagen Passat.   

В результате ДТП водитель Volkswagen получил травмы средней степени тяжести, в частности переломы ребер и травму стопы. Пассажир этого авто также получил травмы средней тяжести, в частности закрытую травму грудной клетки и перелом грудины.

Водителю BMW объявили подозрение по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Сейчас досудебное расследование завершено, материалы обвинительного акта направлены в суд. Нарушителю грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, на трассе в Бориспольском районе Киевщины автомобиль Volvo влетел в грузовик. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.

