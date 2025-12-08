19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 16:59

У Полтаві викрили організаторів інтернет-схеми з продажу підробок елітної парфумерії: яке покарання

08 грудня 2025, 16:59
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Шевченківський районний суд Полтави 3 грудня 2025 року виніс вирок у справі масштабного збуту фальсифікованої елітної парфумерії

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, злочинна схема діяла з грудня 2022 по січень 2025 року. Організатором визнано уродженця Луганщини, який залучив до незаконного "бізнесу" двох спільників: жінку — для адміністрування сайту та опрацювання замовлень, та чоловіка — для логістики й роботи зі складом.

У Полтаві зловмисники орендували складське приміщення, де зберігали великі партії підроблених парфумів. Через спеціально створений інтернет-магазин вони масово продавали фальсифікати під виглядом оригінальної продукції відомих світових брендів. Товар закуповували у невстановлених постачальників в Україні, а доставку клієнтам здійснювали через "Нову пошту".

Під час обшуків, які Бюро економічної безпеки провело у січні 2025 року, правоохоронці вилучили тисячі флаконів підробленої парфумерії, здебільшого тестерів. Збитки правовласників оцінено більш ніж у 8,5 млн грн. Найбільших втрат зазнали Hugo Boss (понад 3 млн грн), Lacoste (1,4 млн грн), Lanvin (1,37 млн грн), Escada (1,36 млн грн), Chloe (1 млн грн) та Calvin Klein (200 тис. грн).

У жовтні 2025 року обвинувачені уклали угоди про примирення з представниками потерпілих компаній, визнали свою вину та добровільно відшкодували частину збитків — загалом 500 тис. грн. Суд кваліфікував їхні дії за ч. 3 ст. 229 КК України — незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою.

Засновник схеми та двоє його спільників отримали штрафи по 170 тис. грн кожен.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава шахраї підробка парфюмерія
На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
05 грудня 2025, 11:15
У Полтавській області знайшли мертвими пенсіонерів: що відомо
04 грудня 2025, 15:05
У Києві конфіскували майже 13 тисяч підроблених іграшок My Little Pony
04 грудня 2025, 10:05
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Квартиру судді "МастерШефу" Ольги Мартиновської затопило після відключення світла
08 грудня 2025, 19:38
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня 2025, 19:34
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:28
Жителька Івано-Франківська поранила ножем двох перехожих – жінку й 9-річного хлопця: їй оголошено підозру
08 грудня 2025, 19:16
В Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів: коли це станеться
08 грудня 2025, 19:07
На Дніпропетровщині затримали 33-річного підозрюваного в умисному підпалі автомобіля
08 грудня 2025, 18:59
На Вінниччині сталися пожежі: горіли будинки та дрова, які люди заготовили на зиму
08 грудня 2025, 18:51
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго назвали графіки на 9 грудня
08 грудня 2025, 18:35
На Львівщині 4 хлопці напали на артистів ансамблю "Гуцулія" – подробиці
08 грудня 2025, 18:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »