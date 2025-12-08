У Полтаві викрили організаторів інтернет-схеми з продажу підробок елітної парфумерії: яке покарання

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, злочинна схема діяла з грудня 2022 по січень 2025 року. Організатором визнано уродженця Луганщини, який залучив до незаконного "бізнесу" двох спільників: жінку — для адміністрування сайту та опрацювання замовлень, та чоловіка — для логістики й роботи зі складом.

У Полтаві зловмисники орендували складське приміщення, де зберігали великі партії підроблених парфумів. Через спеціально створений інтернет-магазин вони масово продавали фальсифікати під виглядом оригінальної продукції відомих світових брендів. Товар закуповували у невстановлених постачальників в Україні, а доставку клієнтам здійснювали через "Нову пошту".

Під час обшуків, які Бюро економічної безпеки провело у січні 2025 року, правоохоронці вилучили тисячі флаконів підробленої парфумерії, здебільшого тестерів. Збитки правовласників оцінено більш ніж у 8,5 млн грн. Найбільших втрат зазнали Hugo Boss (понад 3 млн грн), Lacoste (1,4 млн грн), Lanvin (1,37 млн грн), Escada (1,36 млн грн), Chloe (1 млн грн) та Calvin Klein (200 тис. грн).

У жовтні 2025 року обвинувачені уклали угоди про примирення з представниками потерпілих компаній, визнали свою вину та добровільно відшкодували частину збитків — загалом 500 тис. грн. Суд кваліфікував їхні дії за ч. 3 ст. 229 КК України — незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою.

Засновник схеми та двоє його спільників отримали штрафи по 170 тис. грн кожен.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.