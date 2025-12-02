Фото: поліція

ДТП сталася 1 грудня близько 16:20 поблизу села Ковердина Балка у Миргородському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 39-річного жителя Дніпропетровської області зіткнувся з трактором МТЗ, за кермом якого перебував 25-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав травми, його доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

