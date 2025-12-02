На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
ДТП сталася 1 грудня близько 16:20 поблизу села Ковердина Балка у Миргородському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 39-річного жителя Дніпропетровської області зіткнувся з трактором МТЗ, за кермом якого перебував 25-річний місцевий мешканець.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав травми, його доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.
Нагадаємо, 30 листопада на Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Рятувальники деблокували постраждалих водія та пасажирку мікроавтобуса.
