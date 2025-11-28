Фото: ГСЧС

В четверг, 27 ноября, во время очередного этапа поисковых работ в Шевченковском районе Полтавы в реке обнаружили тело пропавшего юноши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К масштабной операции были привлечены полицейские Полтавщины, водолазы ГСЧС из Полтавы и Кременчуга и спасатели областной водолазной службы. Именно водолазы этой службы обнаружили в водоеме юношу без признаков жизни.

В полиции отметили, что видимых следов насильственной смерти на теле несовершеннолетнего не обнаружили. Для определения причины смерти назначена судмедэкспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Поиски юноши продолжались почти две недели. Парень ушел из дома 15 ноября и не вернулся.

Напомним, 19 ноября в селе Староаврамовка на Полтавщине в ставке обнаружили тело мужчины. Полицейские установили, что погибший – 58-летний житель этого же села.