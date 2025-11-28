Фото: ДСНС

В четвер, 27 листопада, під час чергового етапу пошукових робіт у Шевченківському районі Полтави у річці виявили тіло зниклого юнака

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До масштабної операції були залучені поліцейські Полтавщини, водолази ДСНС із Полтави й Кременчука та рятувальники обласної водолазної служби. Саме водолази цієї служби знайшли в водоймі юнака без ознак життя.

У поліції зазначили, що видимих слідів насильницької смерті на тілі неповнолітнього не виявили. Для визначення причини смерті призначена судмедекспертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Тривають слідчі дії.

Пошуки юнака тривали майже два тижні. Хлопець пішов з дому 15 листопада та не повернувся.

Нагадаємо, 19 листопада у селі Староаврамівка на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Поліцейські встановили, що загиблий – 58-річний мешканець цього ж села.