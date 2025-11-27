В Полтавской области девушки-подростки выпали из аттракциона, их госпитализировали
Происшествие случилось вечером 25 ноября в Приднепровском парке Кременчуга
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Две девочки 14 и 15 лет выпали из аттракциона "Лавка". Пострадавших госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда, если оно повлекло тяжкие последствия) УК Украины.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, 21 ноября в Ивано-Франковске женщина выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте до приезда "скорой".
