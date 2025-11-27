Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Две девочки 14 и 15 лет выпали из аттракциона "Лавка". Пострадавших госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда, если оно повлекло тяжкие последствия) УК Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

