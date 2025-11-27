Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двох дівчат 14 і 15 років випали з атракціону "Лавка". Постраждалих госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

