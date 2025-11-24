На Полтавщині внаслідок ДТП загинув 22-річний молодик

На Полтавщині легковик врізався в дерево у кюветі: загинув 22-річний молодик
ДТП сталася в ніч на 23 листопада на автодорозі сполученням Гадяч-Тимофіївка-Плішивець
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль ВАЗ 21099 під керуванням 22-річного місцевого жителя з‘їхав в кювет та врізався в дерево. На жаль, від отриманих травм молодик загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлює слідство.
Нагадаємо, 23 листопада на Черкащині внаслідок ДТП на трасі загинули двоє людей, ще двоє – травмовані.
