18 ноября 2025, 19:29

На Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта

18 ноября 2025, 19:29
фото: ГБР
Работники ГБР разоблачили группу военнослужащих из Полтавщины, которые регулярно воровали дизельное топливо, предназначенное для боевых подразделений ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, сделку организовал военнослужащий, отвечавший в своей части за обслуживание техники для транспортировки горючего в подразделения Сил обороны. К преступлению он привлек четырех водителей автоцистерн. Во время каждого рейса они вместе сливали в среднем по несколько сот литров дизтоплива. В настоящее время задокументирована потеря 15 тонн горючего, но сумма ущерба может быть значительно больше после завершения расследования и выявления всех фактов краж.

Украденное горючее водители переливали в канистры и передавали организатору, который продавал его примерно по 40 грн за литр.

Следователи устанавливают все эпизоды преступления и точную сумму ущерба.

За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Полтавской области будут судить мужчину, который торговал фальсифицированным горючим. За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно приобретенных товаров и орудий производства.

Полтавская область дизельное топливо кража военнослужащие ГБР видео
