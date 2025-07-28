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28 июля 2025, 13:18

В Полтавской области будут судить мужчину, который торговал фальсифицированным топливом

28 июля 2025, 13:18
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фото: Бюро экономической безопасности
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Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по незаконному приобретению, хранению и сбыту нелегально изготовленного топлива

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители выяснили, что 38-летний житель Лубенского района ранее судим за незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров. Однако после уплаты штрафа снова вернулся к противоправной деятельности.

"Он без каких-либо лицензий и разрешений покупал, хранил и перепродавал дизельное топливо", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели по месту хранения продукции санкционированное освидетельствование и изъяли 1300 литров дизеля на ориентировочную сумму около 80 тыс. грн. На изъятое имущество наложен арест.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно приобретенных товаров и орудий производства.

Напомним, в июне текущего года суд оштрафовал трех жителей Полтавщины за незаконную продажу горючего. У злоумышленников изъяли 4 тыс. литров дизельного топлива стоимостью свыше 200 тыс. грн.

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