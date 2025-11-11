Фото: поліція

Днями, 9 листопада, у Миргороді місцевий житель виявив у водоймі тіло жінки без ознак життя

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що загибла – 71-річна місцева мешканка.

Під час візуального огляду слідчі не виявили на її тілі ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті призначена судмедекспертиза.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини події з’ясовує поліція.

