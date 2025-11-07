11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 11:35

Чекав на бронь, а пішов у тюрму: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

07 листопада 2025, 11:35
Ілюстративне фото
Диканський районний суд Полтавської області розглянув справу військовозобов’язаного з села Одарюківка. Він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку чоловік пройшов медичну комісію. Його визнали придатним до військової служби. 11 червня він повинен був прийти на відправку до навчального центру, але він так і не з'явився.

На суді він провину визнав та розкаявся. За словами чоловіка, він працював трактористом у приватній агрофірмі і йому пообіцяли оформити бронювання. Тому він вирішив не йти до ТЦК, адже чекав на це.

Йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК. Тепер йому загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

