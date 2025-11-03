На Полтавщине рыбак не вернулся домой – его тело нашли в реке

Фото: Национальная полиция

В Кременчугском районе Полтавщины погиб мужчина, который ушел на рыбалку и не вернулся домой

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 ноября около 16:30 в отделение №2 Кременчугского райуправления обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сосед из села Гориславцы несколько часов назад отправился ловить рыбу, но скрылся.

На место прибыли следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели. Во время поисков в реке Сухой Кагамлык, в зарослях камыша, водолазы обнаружили тело мужчины 1955 года рождения. Рядом с ним была обнаружена затопленная лодка.

Признаков насильственной смерти не выявлено. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти.

Напомним, утром 2 ноября в реке Бешко Кировоградской области обнаружили тело 50-летней женщины. Причину смерти и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.