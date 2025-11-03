08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
03 листопада 2025, 08:57

На Полтавщині рибалка не повернувся додому – його тіло знайшли у річці

03 листопада 2025, 08:57
Фото: Національна поліція
У Кременчуцькому районі Полтавщини загинув чоловік, який пішов на риболовлю й не повернувся додому

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 1 листопада близько 16:30 до відділення №2 Кременчуцького райуправління звернулася місцева жителька. Вона розповіла, що її сусід із села Гориславці кілька годин тому вирушив ловити рибу, але зник.

На місце прибули слідчо-оперативна група, кінологи та рятувальники. Під час пошуків у річці Сухий Кагамлик, у заростях очерету, водолази виявили тіло чоловіка 1955 року народження. Поруч із ним знайшли затоплений човен.

Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті.

Нагадаємо, вранці 2 листопада в річці Бешка на Кіровоградщині виявили тіло 50-річної жінки. Причина смерті та обставини події встановлюють правоохоронці.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
