Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 28 октября около 00:30 на улице Зеленой во Львове. Между двумя мужчинами произошла ссора, закончившаяся задержанием

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет поссорились. Тогда старший нанес младшему удар ножом в спину, нанеся тяжкие телесные повреждения. Правоохранители задержали злоумышленника.

"Следователи, при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в поле.

