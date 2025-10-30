17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 20:25

Во Львовской области мужчина из-за ссоры напал на знакомого с ножом

30 октября 2025, 20:25
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел 28 октября около 00:30 на улице Зеленой во Львове. Между двумя мужчинами произошла ссора, закончившаяся задержанием

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет поссорились. Тогда старший нанес младшему удар ножом в спину, нанеся тяжкие телесные повреждения. Правоохранители задержали злоумышленника.

"Следователи, при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в поле.

Напомним, в Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку и ранил мужчину. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

