19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 17:25

На Полтавщині чоловік вдарив співмешканку під час сварки: вона не вижила

31 жовтня 2025, 17:25
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась у селі Яреськи Миргородського району. Там між співмешканцями сталась сварка, яка закінчилась смертю

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

30 жовтня правоохоронцям повідомили, що до лікарні доставили 32-річну жінку без свідомості. У неї були тілесні ушкодження.

З'ясувалось, що в неї була сварка з 36-річним співмешканцем. Конфлікт переріс у бійку. Чоловік завдав їй удари, які призвели до тяжких травм. Попри зусилля лікарів, жінка не вижила.

"Слідчі, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.

убивство Полтавська область поліція
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
