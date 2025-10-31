Фото: Нацполіція

Трагедія сталась у селі Яреськи Миргородського району. Там між співмешканцями сталась сварка, яка закінчилась смертю

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

30 жовтня правоохоронцям повідомили, що до лікарні доставили 32-річну жінку без свідомості. У неї були тілесні ушкодження.

З'ясувалось, що в неї була сварка з 36-річним співмешканцем. Конфлікт переріс у бійку. Чоловік завдав їй удари, які призвели до тяжких травм. Попри зусилля лікарів, жінка не вижила.

"Слідчі, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

