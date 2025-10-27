20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 19:25

ДТП на Полтавщині: 40-річного чоловіка збили на смерть

27 жовтня 2025, 19:25
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 27 жовтня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Правоохоронці розпочали розслідування 

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 27-річний водій Nissan наїхав на 40-річного чоловіка. Від описаних травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці зʼясовують обставини ДТП.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП. Внаслідок аварії чоловік отримав травми, його госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

