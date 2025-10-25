16:33  25 октября
25 октября 2025, 16:44

На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка

25 октября 2025, 16:44
иллюстративное фото: из открытых источников
В Полтавской области на территории частного домовладения обнаружен закопанный плод ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавской области.

Как отмечается, в Миргородский райотдел полиции поступило сообщение от жителей общины, что местная женщина, вероятно, дома родила ребенка, но этот факт отрицает.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции.

"Во время первоочередных следственных действий правоохранители обнаружили на территории домовладения местной жительницы закопанный в земле плод ребенка. По словам женщины, плода, вероятно, около пяти месяцев. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся. Ему было 83 года.

