На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка

В Полтавской области на территории частного домовладения обнаружен закопанный плод ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавской области.

Как отмечается, в Миргородский райотдел полиции поступило сообщение от жителей общины, что местная женщина, вероятно, дома родила ребенка, но этот факт отрицает.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции.

"Во время первоочередных следственных действий правоохранители обнаружили на территории домовладения местной жительницы закопанный в земле плод ребенка. По словам женщины, плода, вероятно, около пяти месяцев. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

