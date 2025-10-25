На Полтавщині у дворі будинку знайшли закопаний плід дитини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавській області на території приватного домоволодіння виявлено закопаний плід дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Полтавської області.

Як зазначається, до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від мешканців громади, що місцева жінка, ймовірно, вдома народила дитину, але цей факт заперечує.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

"Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили на території домоволодіння місцевої мешканки закопаний в землі плід дитини. Зі слів жінки, плоду, ймовірно, близько п’яти місяців. Наразі призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовуються", – йдеться у повідомленні.

