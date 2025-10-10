10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
10 жовтня 2025, 12:09

На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій

10 жовтня 2025, 12:09
Фото: поліція
ДТП сталася 9 жовтня близько 19:50 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі "ВАЗ", за кермом якого був 17-річний хлопець, та BMW під керуванням 25-річного молодика.

Внаслідок ДТП до лікарні доправили обох водіїв та 18-річного пасажира "ВАЗу".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом аварії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, вночі 3 жовтня на Черкащині легковик вилетів у кювет і врізався в дерево. Внаслідок ДТП постраждали водій та двоє пасажирів.

