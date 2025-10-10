На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
ДТП сталася 9 жовтня близько 19:50 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобілі "ВАЗ", за кермом якого був 17-річний хлопець, та BMW під керуванням 25-річного молодика.
Внаслідок ДТП до лікарні доправили обох водіїв та 18-річного пасажира "ВАЗу".
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом аварії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, вночі 3 жовтня на Черкащині легковик вилетів у кювет і врізався в дерево. Внаслідок ДТП постраждали водій та двоє пасажирів.
