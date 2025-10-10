Фото: поліція

ДТП сталася 9 жовтня близько 19:50 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі "ВАЗ", за кермом якого був 17-річний хлопець, та BMW під керуванням 25-річного молодика.

Внаслідок ДТП до лікарні доправили обох водіїв та 18-річного пасажира "ВАЗу".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом аварії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

