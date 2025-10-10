Иллюстративное фото

В Полтавской области вынесли приговор военному. Он трижды покидал место службы во время военного положения

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Солдат проходил службу в одной из воинских частей на территории Полтавской области. Впервые он самовольно ушел оттуда в октябре прошлого года. На службу он не возвращался до января 2025 года. После этого последовало еще два эпизода: с 18 по 27 января, а также с 17 февраля по 1 августа 2025 года.

Суд не смог установить, где все это время находился военный, потому что он не выходил на связь с командованием. Однако после последнего случая он самостоятельно обратился к стражам порядка и признал вину. Во время слушания он выразил раскаяние.

Также в материалах дела говорится, что обвиняемый сообщил о наличии ВИЧ-инфекции и ампутированном пальце на левой ноге. Поэтому он проходил лечение в военном госпитале, но после завершения лечения в службу не вернулся, а занимался личными делами.

Суд признал военного виновным. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

