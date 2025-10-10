10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
10 жовтня 2025, 10:20

На Полтавщині судили військового, який тричі тікав зі служби

10 жовтня 2025, 10:20
Ілюстративне фото
На Полтавщині ухвалили вирок військовому. Він тричі залишав місце служби під час воєнного стану

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Солдат проходив службу в одній з військових частин на території Полтавської області. Вперше він самовільно пішов звідти в жовтні минулого року. На службу він не повертався аж до січня 2025 року. Після цього було ще два епізоди: з 18 по 27 січня, а також із 17 лютого по 1 серпня 2025 року.

Суд не зміг встановити, де весь цей час знаходився військовий, оскільки він не виходив на зв'язок з командуванням. Однак після останнього випадку він самостійно звернувся до правоохоронців і визнав провину. Під час слухання він висловив каяття.

Також у матеріалах справи йдеться, що обвинувачений повідомив про наявність ВІЛ-інфекції та ампутований палець на лівій нозі. Через це він проходив лікування у військовому госпіталі, але після завершення лікування до служби не повернувся, а натомість займався особистими справами.

Суд визнав військового винним. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали майора, який організовував втечу військових за кордон. Фігуранту загрожує до 12 років в’язниці.

