Фото: полиция

Происшествие случилось 2 октября около 01:00 в районе железнодорожной станции "Яковчанская" в Полтавском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, пассажирский локомотив наехал на мужчину, находившегося на путях.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также личность погибшего.

Напомним, 29 сентября в Одессе поезд сбил насмерть 75-летнюю женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте и не среагировала на сигналы машиниста.