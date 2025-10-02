В Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину
Происшествие случилось 2 октября около 01:00 в районе железнодорожной станции "Яковчанская" в Полтавском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По предварительной информации, пассажирский локомотив наехал на мужчину, находившегося на путях.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также личность погибшего.
Напомним, 29 сентября в Одессе поезд сбил насмерть 75-летнюю женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте и не среагировала на сигналы машиниста.
