На Полтавщині потяг на смерть збив чоловіка
Подія сталася 2 жовтня близько 01:00 в районі залізничної станції "Яківчанська" у Полтавському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, пасажирський локомотив наїхав на чоловіка, який перебував на коліях.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини події, а також особу загиблого.
Нагадаємо, 29 вересня в Одесі потяг збив на смерть 75-річну жінку, яка переходила колії у невстановленому місці й не зреагувала на сигнали машиніста.
01 жовтня 2025
