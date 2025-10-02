Фото: поліція

Подія сталася 2 жовтня близько 01:00 в районі залізничної станції "Яківчанська" у Полтавському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, пасажирський локомотив наїхав на чоловіка, який перебував на коліях.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події, а також особу загиблого.

Нагадаємо, 29 вересня в Одесі потяг збив на смерть 75-річну жінку, яка переходила колії у невстановленому місці й не зреагувала на сигнали машиніста.