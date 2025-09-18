08:10  18 сентября
18 сентября 2025, 08:19

На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто

18 сентября 2025, 08:19
Фото: полиция
В Кременчугском районе 16 сентября правоохранители задержали двух мужчин, поймавших лебедей на реке Хорол. Нарушители пытались скрыться от полиции

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вблизи села Зубани патрульные заметили автомобиль "ВАЗ", водитель которого пытался скрыться, увидев служебный автомобиль. Мужчины игнорировали требования остановиться, а затем покинули машину и бросились наутек. Полицейские их догнали.

В багажнике авто обнаружили четырех лебедей в мешках. Также в машине были лодка, весла, рыболовный костюм и спиннинги.

Птиц изъяли и передали в ветеринарную больницу в Глобино для ухода.

Задержанными оказались мужчины 53 и 38 лет. Против них было открыто уголовное производство по факту незаконной охоты (ч. 2 ст. 248 УК Украины).

Браконьерам грозит штраф или до пяти лет заключения.

Напомним, на Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух браконьеров, застреливших косулю. Задержанных, их авто, оружие и тушу дикого животного передали полицейским.

