На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто
В Кременчугском районе 16 сентября правоохранители задержали двух мужчин, поймавших лебедей на реке Хорол. Нарушители пытались скрыться от полиции
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Вблизи села Зубани патрульные заметили автомобиль "ВАЗ", водитель которого пытался скрыться, увидев служебный автомобиль. Мужчины игнорировали требования остановиться, а затем покинули машину и бросились наутек. Полицейские их догнали.
В багажнике авто обнаружили четырех лебедей в мешках. Также в машине были лодка, весла, рыболовный костюм и спиннинги.
Птиц изъяли и передали в ветеринарную больницу в Глобино для ухода.
Задержанными оказались мужчины 53 и 38 лет. Против них было открыто уголовное производство по факту незаконной охоты (ч. 2 ст. 248 УК Украины).
Браконьерам грозит штраф или до пяти лет заключения.
Напомним, на Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух браконьеров, застреливших косулю. Задержанных, их авто, оружие и тушу дикого животного передали полицейским.