18 вересня 2025, 08:19

На Полтавщині браконьєри тікали від поліції з лебедями в багажнику авто

18 вересня 2025, 08:19
Фото: поліція
У Кременчуцькому районі 16 вересня правоохоронці затримали двох чоловіків, які зловили лебедів на річці Хорол. Порушники намагалися втекти від поліції

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поблизу села Зубані патрульні помітили автомобіль "ВАЗ", водій якого намагався втекти, побачивши службове авто. Чоловіки ігнорували вимоги зупинитися, а згодом залишили машину та кинулися навтьоки. Поліцейські їх наздогнали.

У багажнику авто виявили чотирьох лебедів у мішках. Також у машині були човен, весла, рибальський костюм і спінінги.

Птахів вилучили й передали до ветеринарної лікарні у Глобиному для догляду.

Затриманими виявилися чоловіки 53 та 38 років. Проти них відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання (ч. 2 ст. 248 КК України).

Браконьєрам загрожує штраф або до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох браконьєрів, які застрелили косулю. Затриманих, їх авто, зброю та тушу дикої тварини передали поліцейським.

