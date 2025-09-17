12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 12:24

На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину

17 сентября 2025, 12:24
Фото: полиция
Происшествие случилось 15 сентября около 22:00 возле станции Пригорода, возле села Крюково Новоселовской громады

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Пригородный поезд сообщением Огульцы-Полтава травмировал 47-летнюю жительницу Полтавского района. Женщина шла по путям. Ее с травмами доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, вечером 13 сентября в Ровенской области под колесами поезда погибла 14-летняя девочка. Она вышла на рельсы и легла.

