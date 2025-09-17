На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці.
Нагадаємо, у липні в Полтавській області через уламки дрона спалахнула пожежа у приватному дворі. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, постраждалих немає.
