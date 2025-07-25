На Полтавщине из-за обломков дрона вспыхнул пожар во дворе частного дома
В Кременчугском районе Полтавской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в пятницу утром, 25 июля, российская армия нанесла удары по поселку Степногорск на Запорожье. В результате атаки тяжелые ранения получила пенсионерка.
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