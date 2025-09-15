Фото: поліція

ДТП сталася 15 вересня близько 10:30 на перехресті вулиць у Полтаві

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перехресті вулиць Київське Шосе та 23-го Вересня Volkswagen під керуванням 24-річного водія врізався в Hyundai, яким керував 55-річний чоловік.

Внаслідок аварії постраждали водій Hyundai, його 33-річний пасажир та пʼятирічна дівчинка. Усіх доправили до лікарні.

Пошкодження отримали обидва автомобілі та мікроавтобус Mercedes, що рухався поруч.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

