Фото: полиция

В понедельник, 15 сентября, в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием Lexus и учебного автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, Lexus врезался в учебный автомобиль Kiа, который перестраивался в другую полосу. От удара Lexus перевернулся на крышу. Его водителя госпитализировали.

Инструктор и ученик, которые находились в учебном автомобиле, не пострадали.

На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 13 сентября в Житомирской области авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.