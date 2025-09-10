Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Один из парней получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи и установления тяжести повреждений.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное телесное повреждение средней тяжести).

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в Одесской области будут судить двух подростков за пытки и издевательства над 12-летним парнем. В суд передали обвинительные акты в отношении двух юношей в возрасте 16 и 17 лет.