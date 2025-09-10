В Полтавской области полиция расследует драку между подростками: один попал в больницу
Вечером 8 сентября в Пирятине между двумя 15-летними парнями произошла драка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Один из парней получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи и установления тяжести повреждений.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное телесное повреждение средней тяжести).
Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, в Одесской области будут судить двух подростков за пытки и издевательства над 12-летним парнем. В суд передали обвинительные акты в отношении двух юношей в возрасте 16 и 17 лет.
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 13:15Полковник ГБР во время войны приобрел квартиру в Киеве за 14 миллионов
10 сентября 2025, 13:09НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
10 сентября 2025, 12:55Оккупанты хотели забрать ее в интернат: к маме вернули ребенка из оккупированной Херсонщины
10 сентября 2025, 12:30ХОВА вместе с международными партнерами определили план реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка
10 сентября 2025, 11:50Россия накрыла огнем Херсонщину: среди раненых полицейские
10 сентября 2025, 11:25В Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком: трое пострадавших
10 сентября 2025, 11:17"Провокация Украины": российские пропагандисты пытаются обвинить Киев в российских дронах в Польше
10 сентября 2025, 11:15В "Слуге Народа" объяснили, как будет работать новый закон о ветеранском бизнесе
10 сентября 2025, 11:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все блоги »