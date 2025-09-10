Фото: поліція

Увечері 8 вересня в Пирятині між двома 15-річними хлопцями сталася бійка

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Один з хлопців отримав травми. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення тяжкості ушкоджень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Обставини інциденту з’ясовуються.

