На Полтавщині поліція розслідує бійку між підлітками: один потрапив до лікарні
Увечері 8 вересня в Пирятині між двома 15-річними хлопцями сталася бійка
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Один з хлопців отримав травми. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення тяжкості ушкоджень.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості).
Обставини інциденту з’ясовуються.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть двох підлітків за катування та знущання з 12-річного хлопця. До суду передали обвинувальні акти щодо двох юнаків віком 16 і 17 років.
