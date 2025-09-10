Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Шевченківському районі Полтави 8 вересня в одній із квартир знайшли тіло 22-річної дівчини з численними ножовими пораненнями

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За підозрою у вбивстві поліцейські затримали її знайомого – теж 22-річного місцевого жителя.

Молодику оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі призначена низка експертиз. Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), що передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.

