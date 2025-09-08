Иллюстративное фото: pixabay

Трагедия произошла 7 сентября около 18:00 вблизи села Петрашевка в Полтавском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Во время полевых работ комбайн смертельно травмировал 37-летнего мужчину.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 7 сентября в Ковеле на Волыни две восьмиклассницы въехали в дерево на квадроцикле. Пассажирка не пострадала, а водительницу госпитализировали.